Шоу "Холостячка" і Ксенія Мішина перевернули життя Олександра Еллерта з ніг на голову. Завдяки зірковій коханій він ходив по телевізійних шоу й заробив 330 тисяч фоловерів в інстаграмі. Ставши популярним, гуморист не став триматися за роботу сценариста в "Кварталі 95". З серпня він не пише жарти.

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Чому Олександра Еллерта пішов з "Кварталу 95" на пів року

Схоже, це рішення Еллерт прийняв після того, як його стосунки з Мішиною дали тріщину. У липні вона опублікувала допис, що вони більше не пара, а той взявся підкорювати її гелікоптерами, квітами, свічками.

Я пів року не ходжу на роботу у "Квартал", попросився у творчу відпустку. У той момент мені хотілося вирватися з рамок. Мені легко дозволили, але, мабуть, попросять, якщо творча відпустка затягнеться,

– зізнається гуморист.

Відтоді Олександр Еллерт переключився на корпоративи, весілля та інші приватні заходи. Ба більше, він створив офлайн майстер-клас для ведучих, а в березні запустить ще один. Гроші коміку приносить і реклама в інстаграмі.

До слова, навіть без "Кварталу 95" заробляє він дуже добре – 20 тисяч доларів за грудень, наприклад. Це 570 тисяч гривень!

Цікаво, що Ксенія Мішина теж чудово себе забезпечує. Вона купила 4-кімнатну квартиру в Києві на Лівому березі, хоч могла придбати заміський будинок.

Олександр Еллерт про "творчу відпустку" у "Кварталі 95" та гроші: дивіться відео онлайн на 2:30