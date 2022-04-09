Российский и казахский стендапер и комик, известный благодаря программе "ЧБД", Нурлан Сабуров провел концерты в Лос-Анджелесе. Там зрители не смогли не спросить его о позиции войны в Украине.

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Нурлан Сабуров боится говорить об Украине

Юморист, вообще не высказывавшийся о вторжении России, услышал выкрики из зала с просьбой высказаться по поводу войны.

"Почему ты молчишь? Скажи, что ты против! Если ты зас**в – так и скажи! Выскажи против! Люди умирают! Семьями умирают! Семьями! Ты должен сказать, что ты против!" – кричали в зале.

На это Нурлан ответил, что действительно имеет страхи.

Да, так и есть, братец! У меня есть семья. Вы должны понимать. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи... Не стоит обесценивать меня,

– сказал комик.

Также Сабуров заявил, что "никто не обязан" протестовать о войнах или выражать позицию. В то же время он добавил, что сочувствует из-за смерти детей в Украине.

"Во-первых, я искренне сочувствую. Я человек, дружище. У меня много минусов, но я не дебил. Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо. Ты кого из меня делаешь? Я сочувствую. У меня свои дети, ты думаешь, я отброс? Все эти люди, кого вы из меня делаете?" – заявил Нурлан Сабуров.

Что Сабуров сказал о войне:

Добавим, Нурлан Сабуров осенью 2021 года посещал Украину с туром. Заработав деньги на фанатах из Украины, теперь мужчина боится говорить о кровопролитной войне, развязанной Россией.