Об этом рассказала активистка Юлия Косивчук, именно она вышла к Сабурову на сцену в Сан-Франциско. Она также поделилась, что не считает себя героиней, ведь так поступил бы каждый нормальный человек.

К теме "Это месячные?": стендапер Нурлан Сабуров подло отреагировал на перформанс украинки в США

Когда этот российский комик пошутил о месячных, это было уже не просто дно – это был уже другой уровень. В тот момент уже и не нужно было что-то говорить, он сам все сказал. Это было противно,

– вспоминает девушка.

Реакция зала на протест девушки

"Потом все начали тупо хохотать, этим выражая свой уровень. Ни одна женщина не вышла после меня и не сказала об этом ужасном "туалетном юморе"".

"Эти все бестолковые шутки очень хорошо показывают внутренность того, кто их произносит и кто потребляет", – рассказала Юлия.

Меня очень грубо выводили охранники из зала, поэтому мне было трудно забрать свои вещи, но черт с ними. Пришлось вызвать полицию, чтобы забрать бумажник и документы. Было обидно, что в зале была такая реакция,

– подчеркнула активистка.

Кто дает российскому комику во время санкций площадку для выступления в США – открытый вопрос, но прошу, не надо из меня делать героя, это не так, каждый нормальный человек должен говорить о беде.

Я не хотела быть агрессивной, или еще что-то, я должна была сказать не столько комику, как залу: молчание – это преступление,

– подчеркивает Юлия Косивчук.

Ведущий 24 канала прокомментировал выступление Сабурова: смотрите видео