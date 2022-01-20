Пока другие ныряют в проруби: SLAVIA загорает на пляжах Кубы
Источник:инстаграм SLAVIA
На Кубу SLAVIA улетела перед Новым годом, но не торопится возвращаться в Украину. В то время как звезды стремительно вливаются в работу, она загорает на райских песчаных пляжах.
На Крещение SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула) ныряла не в прорубь, как самые отважные представители шоу-биза, а в океан. Она каждую зиму убегает в теплые курорты, поэтому моржевание – точно не для нее.
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Я человек летний и теплый. Люблю нежиться на солнышке и закаляться в теплом океане,
– призналась SLAVIA.
С Крещением она поздравила эффектными фото в купальнике. На ней сплошной пляжный наряд цвета сливы с очень глубоким декольте. Похоже, свою фигуру певица любит больше новогодних салатов, ведь на ее стройной талии не отложился ни один лишний сантиметр. На камеру она продефилировала по пляжу и засветила подтянутые ножки.
Аутфит SLAVIA завершил шелковый платок, которым она собрала волосы назад и солнцезащитные очки. На Кубе артистка почти не красится, поэтому редко фотографируется без аксессуаров.
SLAVIA в купальнике на Кубе / Фото с инстаграма экс-жены Дзидзьо
SLAVIA в купальнике на Кубе / Фото с инстаграма экс-жены Дзидзьо
SLAVIA в купальнике на Кубе / Фото с инстаграма экс-жены ДзидзьоОтметим, в этом году многие украинские звезды решились нырнуть в прорубь на Крещение. Среди них Сергей и Снежана Бабкины, Наталья Могилевская, Эктор Хименес-Браво, Руслана и другие.