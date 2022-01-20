На Водохреще SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула) пірнала не в ополонку, як найвідважніші представники шоу-бізу, а в океан. Вона кожної зими тікає на теплі курорти, тому моржування – точно не для неї.

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Я людина літа й тепла. Люблю ніжитися на сонечку та загартовуватися в теплому океані,

– зізналась SLAVIA.

З Водохрещем вона привітала ефектними фото в купальнику. На ній суцільне пляжне вбрання кольору сливи з дуже глибоким декольте. Схоже, свою фігуру співачка любить більше, ніж новорічні салати, адже на її стрункій талії не відклався жоден зайвий сантиметр. На камеру вона продефілювала пляжем і засвітила ще й підтягнуті ніжки.

Аутфіт SLAVIA довершила шовкова хустка, якою вона зібрала волосся назад і сонцезахисні окуляри. На Кубі артистка майже не фарбується, тож рідко фотографується без аксесуарів.

SLAVIA в купальнику на Кубі / Фото з інстаграму ексдружини Дзідзьо

SLAVIA в купальнику на Кубі / Фото з інстаграму ексдружини Дзідзьо