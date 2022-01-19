18 и 19 января православные и греко-католические украинцы отмечают Щедрый вечер и Богоявление или Крещение. Известные украинские звезды также празднуют завершение рождественских праздников и поздравляют фанатов.

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Украинские звезды поздравляют с Крещением

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Супруги отпраздновали Крещение в гостях у семьи Джуринских. Там они наблюдали выступление Олега Скрипки и группы KAZKA.

Христос крещается! С праздником Крещения! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды. Любви и согласия вашим семьям,

– пожелала Катя Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезд

Ирина Федишин

Певица провела Щедрый вечер в кругу семьи. Она показала праздничное фото в вышитой сорочке и с пампухами и дедушкой.

Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!

– написала звезда.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды

Сергей Бабкин

Артист традиционно скупался в ледяной воде и сделал фото. "С Крещением, дорогие! Крепкой веры, кристально чистых мыслей, красочности во всех ваших проявлениях! Будьте здоровы!" – написал Бабкин.



Сергей Бабкин / Фото из инстаграма звезды

Снежана Бабкина

Жена музыканта сфотографировалась обнаженной на снегу.

С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, бесконечного счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям! Пусть ваш внутренний дух будет бодр!

– поздравила Снежана.

Снежана Бабкина / Фото из инстаграма Бабкиной

Руслана

Победительница Евровидения поздравила с праздником и продемонстрировала, как обливается ледяной водой. Руслана призналась, что такую процедуру делает не только 19 января, но каждый день.

Иванна Онуфрийчук

Крещение телеведущая празднует в Кении. Там она проводит время с мужем на африканском сафари. Однако звезда не забыла поздравить фанатов в сторис.



Онуфрийчук поздравила с праздником / Фото из инстаграм-сторис

Лилия Ребрик

Актриса поздравила всех с праздником и выразила восхищение всеми, кто в этот день ныряет в прорубь.

"Христос Крещается! С праздником Крещения, друзья! Пусть на душе всегда будет радостно и тепло, мысли всегда будут светлыми и чистыми, а желания – смелыми и яркими! Есть среди Вас храбрецы? Кто сегодня уже погружался в прорубь? Делитесь впечатлениями! Вы для меня герои! Мое почитание и восхищение! Сердцем – с вами, телом – нет", – поделилась Ребрик.



Лилия Ребрик / Фото с инстаграма звезды

Кристина Решетник

Жена телеведущего Григория Решетника провела время с семьей в Щедрый вечер. В инстаграме она опубликовала фото сыновей.

Решетники поздравляют вас с праздником. Сегодня, накануне Крещения, мы празднуем Второй Святвечер. Ну все… Теперь точно зимние праздники подошли к своему завершению,

– поделилась Кристина Решетник.



Сыновья Решетников / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Эктор Хименес-Браво

Судья шоу "Мастер Шеф" и шеф-повар впервые в жизни нырнул в прорубь и поделился впечатлениями. Он заявил, что это неописуемый опыт.

"Желание понять, почему эта традиция так важна для украинцев, в чем ее смысл и как на это можно согласиться, взяло верх. Фактически, ты ныряешь в холодную воду, а по ощущениям – тысяча кинжалов пронизывают тебя и приходит очищение. Физическое, духовное, словно новый "ты" выходит из воды, а старые мысли, желания и обиді остаются там, в плену холода и льда. Это было таким шокирующим и так быстро, что я просто запутался в собственных руках", – рассказал Эктор.

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Евгения Власова

Певица поздравила поклонников и поделилась своими мыслями в праздник.

"Уверена, что чем ты старше, тем важнее понимать, что приходить в жизнь друг друга важно с понимания, что я хочу дать. Внимание, заботу, тепло, радость, любовь и т.д. Это касается как мужчин, так и женщин в равной степени... С Крещением, друзья! Прекрасное время! Наполняйтесь и наполняйте светом, радостью, любовью! Мира и добра, вам и вашим семьям!" – написала Власова.

Евгения Власова / Фото из инстаграма звезды