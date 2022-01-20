На Крещение SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула) ныряла не в прорубь, как самые отважные представители шоу-биза, а в океан. Она каждую зиму убегает в теплые курорты, поэтому моржевание – точно не для нее.

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Я человек летний и теплый. Люблю нежиться на солнышке и закаляться в теплом океане,

– призналась SLAVIA.

С Крещением она поздравила эффектными фото в купальнике. На ней сплошной пляжный наряд цвета сливы с очень глубоким декольте. Похоже, свою фигуру певица любит больше новогодних салатов, ведь на ее стройной талии не отложился ни один лишний сантиметр. На камеру она продефилировала по пляжу и засветила подтянутые ножки.

Аутфит SLAVIA завершил шелковый платок, которым она собрала волосы назад и солнцезащитные очки. На Кубе артистка почти не красится, поэтому редко фотографируется без аксессуаров.

SLAVIA в купальнике на Кубе / Фото с инстаграма экс-жены Дзидзьо

SLAVIA в купальнике на Кубе / Фото с инстаграма экс-жены Дзидзьо