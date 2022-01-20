Певица не летала за границу после новогодних огоньков, зимние каникулы она провела в Украине. Вместо того, чтобы выгреваться на теплых пляжах, она погрузилась в ледяной Днепр. Так Наталья Могилевская поздравила фанов с Крещением.

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Пока все позируют в купальниках на заграничных курортах, я остаюсь верна родному Днепру. И мне тепло, потому что меня согревают сердца моих сограждан. Всех с праздником,

– написала артистка.

В прорубь она ныряла в сплошном купальнике в полоску и не побоялась показать фигуру после праздников. Похоже, Наталья Могилевская не налегала на салаты и сохранила форму. Интересно, что для купания на Крещение она сделала макияж и идеальную укладку, будто для выхода на сцену.

Наталья Могилевская в купальнике на Крещение / Фото из инстаграма певицы

Наталья Могилевская в купальнике на Крещение / Фото из инстаграма певицы

В подписи певица призналась, что купается на Крещение не для того, чтобы очистить душу и тело, а чтобы укрепить иммунитет. После моржевания она чувствует себя свежо и бодро, чувствует прилив сил и энергии. Фаны похвалили звезду за такую отвагу и засыпали комплиментами:

"Вы молодец, смелая";

"Какая женщина! И в огонь, и в ледяную воду";

"Вы в купальнике, на снегу выглядите великолепно! И не обязательно нырять";

"Фигура просто огонь, молодчина";

"Оставайтесь в такой прекрасной форме много лет".

Кто из звезд купался на Крещение

Сергей Бабкин купался в ледяной воде, а его жена Снежана позировала обнаженной на снегу.

Руслана обливалась ледяной водой. Однако этот ритуал певица совершает не только 19 января, но и каждый день.

Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые в жизни нырнул в прорубь и заявил, что украинцы – самый волевой народ.

​Полный текст публикации Натальи Могилевской:

Пока все позируют в купальниках на заграничных курортах, я остаюсь верна родному Днепру. И мне тепло, потому что меня согревают сердца моих сограждан. Всех с праздником!

После погружения в ледяную воду у человека учащается пульс и повышается артериальное давление, также сужаются сосуды, а организм будто пронизывает током, поэтому человек чувствует себя свежо и бодро. Причина этих процессов – сильный стресс.

Потом мы испытываем удовольствие, прилив сил, энергию, холод уже совсем не ощущается, а все благодаря эндорфинам, тому самому гормону радости. Такая встряска для всего организма заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме. Такое потрясающее состояние может сохраняться до 24 часов.