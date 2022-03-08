Пока Добрынин в терробороне: почему его жена Даша Квиткова не идет волонтёрить

Звездная семья из "Холостяка" осталась в доме под Киевом. Шоумен Никита Добрынин ушел в терроборону, в то время как Даша Квиткова находится дома. Блогерша объяснила, что пошла бы волонтёрить, если бы не 7-месячный сын Лев.

Знаменитости могли бы выехать из-под обстрелов в Черновцы, где живет родня Никиты Добрынина, но решили, что дорога на Западную Украину может быть куда опаснее российских снарядов. Поэтому герой 9 сезона "Холостяка" вместе с отцом и братом Даши Квитковой вступил в ряды терробороны, а она осталась в доме.

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Почему Даша Квиткова не волонтерит в войну

Блогерша-миллионница призналась, что если бы не 7-месячный сын Лев и трое других детей в их доме – от 4 месяцев до 13 лет, она бы обязательно волонтёрила. Сейчас девушка может помогать армии и людям только финансово и информационно – искать лекарства, гуманитарку, перевозчиков для тех, кто из-за войны оказался в бедственном положении.

Если бы у меня не было маленького ребенка, я сама волонтерила бы. Но сейчас единственное, как я могу помочь и быть полезной – это информативно и финансово,

– рассказала Даша Квиткова.

Фото с инстаграм-сторис Даши Квитковой

Кстати, звезда Playboy Даша Астафьева тоже не уехала из Киева. Изо дня в день она пытается быть максимально полезной – дает интервью, готовит для военных и разгружает гуманитарку со всего мира.

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