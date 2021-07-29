Жена Григория Решетника призналась, что срочно искала платье. Идеальный наряд для вечеринки она нашла в одном из столичных шоурумов. Похоже, Кристина решила во всей красе продемонстрировать фигуру после третьих родов.

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Блогерша надела оригинальное черное платье длины мини. Это элегантный наряд с длинными рукавами-фонариками, застежкой в ​​зоне декольте и карманами. Он прекрасно подчеркнул стройную талию и длинные ножки Кристины Решетник.

Под платье она подобрала черные туфли с массивной блестящей брошью и на высоких каблуках. На удивление, жена именинника появилась в такой же обуви. Однако, судя по совместным фото, женщины не комплексовали по этому поводу.

Кристина Решетник в черном мини-платье / Фото из инстаграма блогерши

Григорий Решетник с женой и кумовьями / Фото из инстаграма шоумена

В салоне Кристине Решетник сделали идеальную прическу и макияж с акцентом на глаза. Открытое декольте она дополнила лаконичной подвеской, которая красиво сочеталась с золотыми часами и кольцами. С собой жена шоумена прихватила черный клатч.

Кристина Решетник в черном мини-платье / Фото из инстаграма блогерши

К слову, на вечеринке присутствовал Макс Михайлюк с красавицей-женой Дашей Хлистун. На праздник чета взяла трехмесячную дочь Ариану. На удивление, герой "Холостяка" не публиковал совместные фото с Решетниками, хотя они неоднократно отдыхали вместе и обменивались комплиментами в сети.