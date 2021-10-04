Появились недавно, – лидер группы KAZKA рассказала о новых отношениях

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая недавно призналась, что снова влюблена. Теперь звезда рассказала, что этим отношениям – очень мало времени, а потому она ими дорожит.

Украинская певица и лидер группы KAZKA последние полтора года не имела серьезных отношений. Но недавно она снова влюбилась.

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Солистка KAZKA о новых отношениях

Александра Зарицкая призналась, что роман закрутился не так давно. Она добавила, что паре не удается видеться часто, ведь звезда много времени посвящает "Танцам со звездами" и другим проектам.

Парень появился недавно. Этим отношениям еще очень мало времени. Я их берегу. Однако я не могу назвать свои отношения суперздоровыми, ведь мы не часто видимся. Но работаем над этим,

– поделилась артистка.

"Я успокаиваю его, что вскоре все изменится. Очень надеюсь, что увидимся в декабре или январе", – отметила она с юмором.

Лидер KAZKA рассказала, что еще не знакомила бойфренда с родителями. На этот шаг она пойдет уже тогда, когда будет уверена в том, что отношения серьезные и могут развиваться еще долго. Также девушка опасается, понравится ли парень ее отцу.



Александра Зарицкая / Фото из инстаграма группы KAZKA

Что известно о новых отношениях Зарицкой