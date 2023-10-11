Монатик, Зибров, Павлик, "Кролики": кто из известных лиц пришел на похороны Нины Матвиенко
Сегодня Украина прощается с легендарной артисткой Ниной Матвиенко. Многие пришли провести певицу в последний путь. Среди собравшихся заметили звезд шоу-бизнеса и политиков.
Прощание с Матвиенко в Киеве должно было закончиться в 13:00. Однако из-за большой очереди поклонников и друзей певицы, пришедших в Национальную Филармонию, прощание продолжили, пишет 24 Канал.
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Кто пришел на похороны Нины Матвиенко
Едва ли не впервые после смерти мамы появилась на публике дочь артистки Тоня Матвиенко. Она стояла у гроба Нины Митрофановны вместе с мужем Арсеном Мирзояном и папой, художником Петром Гончаром.
Тоня Матвиенко на похоронах мамы / Фото Telegraf
Также на похороны народной артистки пришли многие известные звезды. В Национальную Филармонию пришли:
- артист Павел Зибров,
- народная артистка Украины Валентина Ковальская,
- певец Олег Скрипка,
- певец Виктор Павлик,
- певец Монатик,
Монатик пришел на прощание с Ниной Матвиенко / Фото Telegraf
- участники дуэта "Кролики" – Владимир Данилец и Владимир Моисеенко,
- вокалист ТНМК "Фоззи",
- певец Влад Дарвин,
- ведущий Анатолий Анатолич,
- хореограф Дмитрий Дикусар и Амадор Лопес,
- народная артистка Украины Раиса Недашковская,
- режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко,
- актер-военный Алексей Тритенко,
- артист Владимир Гришко и т.д.
Почтить легендарную певицу пришел также украинский поэт и композитор, артист Юрий Рыбчинский, который писал песни для Нины Матвиенко.
Заметили на прощании и политики. В частности, похороны Матвиенко посетил мэр Киева Виталий Кличко и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Кличко на прощании с Ниной Матвиенко / Фото Telegraf
Умерла Нина Матвиенко: коротко
- Легендарно певица неожиданно скончалась в воскресенье, 8 октября. Нине Митрофановной было 75 лет. Похоронят ее на Зверинецком кладбище в Киеве.
- Артистка не дожила два дня до 76-летия. Ее дочь Тоня до готовила для мамы песню-подарок, но теперь композиция стала посвящением.
- Смерть певицы стала шоком и для звездного бомонда. Едва ли не каждый артист поделился кадрами и воспоминаниями о Нине Матвиенко.
- Что стало причиной смерти – неизвестно. Ранее подруги Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом и пережила несколько операций.