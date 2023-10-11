Монатик, Зибров, Павлик, "Кролики": кто из известных лиц пришел на похороны Нины Матвиенко

11 октября 2023, 19:08
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Сегодня Украина прощается с легендарной артисткой Ниной Матвиенко. Многие пришли провести певицу в последний путь. Среди собравшихся заметили звезд шоу-бизнеса и политиков.

Прощание с Матвиенко в Киеве должно было закончиться в 13:00. Однако из-за большой очереди поклонников и друзей певицы, пришедших в Национальную Филармонию, прощание продолжили, пишет 24 Канал.

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Кто пришел на похороны Нины Матвиенко

Едва ли не впервые после смерти мамы появилась на публике дочь артистки Тоня Матвиенко. Она стояла у гроба Нины Митрофановны вместе с мужем Арсеном Мирзояном и папой, художником Петром Гончаром.


Тоня Матвиенко на похоронах мамы / Фото Telegraf

Также на похороны народной артистки пришли многие известные звезды. В Национальную Филармонию пришли:

  • артист Павел Зибров,
  • народная артистка Украины Валентина Ковальская,
  • певец Олег Скрипка,
  • певец Виктор Павлик,
  • певец Монатик,


Монатик пришел на прощание с Ниной Матвиенко / Фото Telegraf

  • участники дуэта "Кролики" – Владимир Данилец и Владимир Моисеенко,
  • вокалист ТНМК "Фоззи",
  • певец Влад Дарвин,
  • ведущий Анатолий Анатолич,
  • хореограф Дмитрий Дикусар и Амадор Лопес,
  • народная артистка Украины Раиса Недашковская,
  • режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко,
  • актер-военный Алексей Тритенко,
  • артист Владимир Гришко и т.д.

Почтить легендарную певицу пришел также украинский поэт и композитор, артист Юрий Рыбчинский, который писал песни для Нины Матвиенко.

Заметили на прощании и политики. В частности, похороны Матвиенко посетил мэр Киева Виталий Кличко и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.


Кличко на прощании с Ниной Матвиенко / Фото Telegraf

Умерла Нина Матвиенко: коротко

  • Легендарно певица неожиданно скончалась в воскресенье, 8 октября. Нине Митрофановной было 75 лет. Похоронят ее на Зверинецком кладбище в Киеве.
  • Артистка не дожила два дня до 76-летия. Ее дочь Тоня до готовила для мамы песню-подарок, но теперь композиция стала посвящением.
  • Смерть певицы стала шоком и для звездного бомонда. Едва ли не каждый артист поделился кадрами и воспоминаниями о Нине Матвиенко.
  • Что стало причиной смерти – неизвестно. Ранее подруги Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом и пережила несколько операций.

Автор: Марія Бондар