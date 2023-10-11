Монатик, Зибров, Павлик, "Кролики": кто из известных лиц пришел на похороны Нины Матвиенко

Сегодня Украина прощается с легендарной артисткой Ниной Матвиенко. Многие пришли провести певицу в последний путь. Среди собравшихся заметили звезд шоу-бизнеса и политиков.

Прощание с Матвиенко в Киеве должно было закончиться в 13:00. Однако из-за большой очереди поклонников и друзей певицы, пришедших в Национальную Филармонию, прощание продолжили, пишет 24 Канал.

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Кто пришел на похороны Нины Матвиенко

Едва ли не впервые после смерти мамы появилась на публике дочь артистки Тоня Матвиенко. Она стояла у гроба Нины Митрофановны вместе с мужем Арсеном Мирзояном и папой, художником Петром Гончаром.



Тоня Матвиенко на похоронах мамы / Фото Telegraf

Также на похороны народной артистки пришли многие известные звезды. В Национальную Филармонию пришли:

артист Павел Зибров,

народная артистка Украины Валентина Ковальская,

певец Олег Скрипка,

певец Виктор Павлик,

певец Монатик,



Монатик пришел на прощание с Ниной Матвиенко / Фото Telegraf

участники дуэта "Кролики" – Владимир Данилец и Владимир Моисеенко,

вокалист ТНМК "Фоззи",

певец Влад Дарвин,

ведущий Анатолий Анатолич,

хореограф Дмитрий Дикусар и Амадор Лопес,

народная артистка Украины Раиса Недашковская,

режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко,

актер-военный Алексей Тритенко,

артист Владимир Гришко и т.д.

Почтить легендарную певицу пришел также украинский поэт и композитор, артист Юрий Рыбчинский, который писал песни для Нины Матвиенко.

Заметили на прощании и политики. В частности, похороны Матвиенко посетил мэр Киева Виталий Кличко и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



Кличко на прощании с Ниной Матвиенко / Фото Telegraf

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