Сегодня похороны королевы Елизаветы II: 5 фактов, которые следует знать
19 сентября 2022 , 11:09Читати новину українською
Источник:Общественное
Британская королева Елизавета II сегодня, 19 сентября, отдохнет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Пока на событие собираются приглашенные и подданные, мы предлагаем узнать самое главное. Сами похороны начнутся в 13:00 по киевскому времени.
Похороны Елизаветы II: самые главные факты
- 96-летнюю королеву будут отпевать в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, после чего похоронят в Королевском склепе. Затем ее тело переместят в мемориальную часовню, где покоится ее отец Георг VI, мать и сестра. Также туда должны перезахоронить покойного мужа королевы – принца Филиппа, умершего весной 2021 года.
Подробнее Похороны Елизаветы II: все, что известно на данный момент об историческом событии
- Служба в Вестминстерском аббатстве станет одной из самых больших, организованной после Второй мировой войны. Там соберется самое большое количество лидеров стран и монархов из Европы за последние десятилетия – около 500 человек. Среди них есть Елена Зеленская от имени Украины и ее мужа, впрочем, нет никого из России, Белоруссии, Сирии и Афганистана.
- Пока неизвестно во сколько обойдется похороны Елизаветы II, правившей страной 70 лет. Но есть разговоры, что он будет стоить дороже госбюджету страны, чем это было у премьер-министра Уинстона Черчилля в 1965-м и похорон королевы-матери в 2022-м. Поэтому у него есть все шансы стать самым дорогим в истории Великобритании.
Похороны Елизаветы II 19 сентября / Фото WPA ROTA
- К похоронам Ее Величества готовились последние три десятилетия, подробно разработав план "Лондонский мост", вступивший в действие с момента смерти королевы. Что интересно, гроб королю тоже сделали 30 лет назад, а сама королева участвовала в организации собственных похорон.
- С 8 по 18 сентября Великобритания находилась в 10-дневном трауре, а день похорон считается официальным выходным днем. С завтрашнего дня королевская семья вступит в еще один 7-дневный траур согласно решению нового короля Чарльза III. В полдень 19 сентября британцы почтит память королевы двумя минутами молчания, а над Лондоном отменят все полеты, чтобы очистить небо и сохранить тишину во время похорон королевы Елизаветы II.