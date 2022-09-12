Снова будут вместе: почему тело принца Филиппа перезахоронят после прощания с Елизаветой II
Прощание с Елизаветой II состоится в понедельник, 19 сентября. После этого ее похоронят в семейной часовне короля Георга VI, куда перенесут тело усопшего принца Филиппа.
Герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года. 17 апреля состоялось прощание с ним – принца Филиппа похоронили в Королевском склепе часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Но это не последнее место покоя мужа королевы, сообщает 24 канал.
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Почему тело принца Филиппа перезахоронят
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. В этот день ее похоронят в семейной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Тогда же тело принца Филиппа перевезут в мемориальную часовню. Так монаршие супруги снова будут вместе.
В семейном склепе покоятся родители Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Решение перезахоронить принца Филиппа было принято лично Елизаветой II.
Больше о прощании с королевой
- Елизавета II мирно умерла в Балморале, что в Шотландии потому ее тело отправили в Лондон – сейчас оно находится в Эдинбурге.
- По прибытии в столицу гроб с телом королевы будет установлен в Вестминстер-холле, старейшей части Вестминстерского дворца. Ее Величество будут постоянно охранять отряды Стражей королевы, Пешой Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. В течение нескольких дней у британцев будет возможность попрощаться с королевой.
- На шестой день после смерти королевы пройдет репетиция похоронной процессии. Правительственные ведомства будут усиленно работать для подготовки к похоронам, ведь Лондон прежде всего ожидает бешеный наплыв туристов.
- Сами похороны пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Он будет отличаться от прощания с принцем Филиппом (которое было церемониальным), потому что будет проходить на государственном уровне. Также этот день будет для британцев выходным, но в то же время и "Днем национального траура". В полдень по всей стране пройдет двухминутное молчание.
- В аббатстве пройдет панихида, после чего гроб отправится в часовню Святого Георгия. Там в свое время проходила поминальная служба по принцу Филиппу. Гроб королевы будет рядом с гробом принца Филиппа – в мемориальной часовне короля Георга VI.