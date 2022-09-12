Снова будут вместе: почему тело принца Филиппа перезахоронят после прощания с Елизаветой II

Прощание с Елизаветой II состоится в понедельник, 19 сентября. После этого ее похоронят в семейной часовне короля Георга VI, куда перенесут тело усопшего принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года. 17 апреля состоялось прощание с ним – принца Филиппа похоронили в Королевском склепе часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Но это не последнее место покоя мужа королевы, сообщает 24 канал.

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Почему тело принца Филиппа перезахоронят

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. В этот день ее похоронят в семейной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Тогда же тело принца Филиппа перевезут в мемориальную часовню. Так монаршие супруги снова будут вместе.

В семейном склепе покоятся родители Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Решение перезахоронить принца Филиппа было принято лично Елизаветой II.

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