Чарльз III оставил на гробу матери щемящую записку: что на ней пишет

Гроб королевы Елизаветы II украшен цветами, поверх которой лежит записка. Это небольшое трогательное письмо, которое положил король Чарльз III.

Сегодня, 19 сентября, идет прощание с королевой Елизаветой II. На протяжении похорон есть немало трогательных моментов, о которых рассказывает 24 канал.

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Чарльз III положил записку на гроб королевы

Гроб с телом Елизаветы II сегодня привлекает больше внимания. Сверху на ней лежит пышный букет из цветов, собранных в садах Букингемского дворца, Клеренс-хаус и Хайгроув.

Королевские источники считают, что цветы подбирал сам Чарльз III – среди них розовые розы, георгины, гортензия, розмарин и другая излюбленная зелень королевы. Есть также ветки мирта, мирт – символ счастливого брака. Эта зелень также была в свадебном букете Елизаветы II. Венок был сделан экологическим путем – из английского моха и дубовых ветвей.

На венок король Чарльз III возложил маленькую рукописную записку. "В любви и преданной памяти. Чарльз" – пишет на личном письме матери от любящего сына в скорби.

Записка от Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Что еще на гробу королевы

, во время похорон герцога Эдинбургского на его гроб личную записку возложила Елизавета II . Она почтила память любимого, оставив ему записку со словами "Светлая память", которую подписала своим детским прозвищем Лилибет. Принц Филипп был последним, кто так называл королеву.

Она украшена Королевским штандартом и покрыта флагом, принадлежащим королевской семье и представляющим Англию, Шотландию и Ирландию.

Этаж штандарта стоит Имперская государственная корона, изготовленная специально для коронации отца Елизаветы II. Корона сделана из золота, оправлена 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами, 269 жемчугом и четырьмя рубинами. В свое время Ее Величество жаловалось, что на коронации этот изысканный наряд был очень тяжел.

Также у короны лежит скипетр и шар суверена, подаренные Елизавете II.