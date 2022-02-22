Поддерживает Украину: Кэтрин Винник из Голливуда запостила видео с желто-голубым флагом и гимном
Источник:Инстаграм Кэтрин Винник
Голливудская актриса Кэтрин Винник не стала отмалчиваться в то время, когда Россия угрожает Украине полномасштабной войной. В профиле с 5,6-миллионной аудиторией она опубликовала желто-голубой флаг и государственный гимн.
У 44-летней Кэтрин Винник украинские корни, но росла она в Канаде. В августе 2021-го киноактриса прилетала в Киев по случаю 30-летия независимости и с тех пор не обходит Родину вниманием. Так, голливудская звезда вслед за украинскими знаменитостями реагирует на признание Путиным боевиков на Донбассе.
К теме "Оставьте мою страну в покое": звезды эмоционально отреагировали на решение Путина признать боевиков
Кэтрин Винник поддержала Украину
В инстаграм-сторис актриса запостила видео с желто-голубым флагом и государственным гимном. "Поддерживаю Украину", – написала она.
Кэтрин Винник поддержала Украину / Видео из инстаграм-сторис голливудской актрисы
В профиле Кэтрин Винник опубликовала архивное фото из Киева. На нем звезда Голливуда позирует в яркой вышиванке от украинского бренда Etnodim и с роскошной косой. Этот кадр был сделан во время встречи с пластунами в августе прошлого года.
"Так замечательно воссоединиться с украинской скаутской группой своего детства Пластом. Спасибо за такой теплый прием", – писала Кэтрин Винник пол года назад.
Кэтрин Винник поддержала Украину / Фото из инстаграма актрисы
Интересно, что в комментариях ее фаны со всего мира выразили поддержку Украине:
- "Мирное, суверенное, независимое государство";
- "С Украиной в сердце";
- "Молимся за украинский народ";
- "Мы из Ирана, мы любим тебя и Украину".
Напомним, Кэтрин Винник не впервые публично поддерживает Украину:
- в конце января, когда весь мир уже говорил об угрозе вторжения России, актриса запостила фото на фоне монумента Родины-матери и назвала Украину своей Родиной;
- в День единения, 16 февраля, звезда присоединилась к флешмобу в соцсетях и показала фото в вышиванке. Так, последние три сообщения в профиле актрисы посвящены Украине.