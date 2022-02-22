Поддерживает Украину: Кэтрин Винник из Голливуда запостила видео с желто-голубым флагом и гимном

Голливудская актриса Кэтрин Винник не стала отмалчиваться в то время, когда Россия угрожает Украине полномасштабной войной. В профиле с 5,6-миллионной аудиторией она опубликовала желто-голубой флаг и государственный гимн.

У 44-летней Кэтрин Винник украинские корни, но росла она в Канаде. В августе 2021-го киноактриса прилетала в Киев по случаю 30-летия независимости и с тех пор не обходит Родину вниманием. Так, голливудская звезда вслед за украинскими знаменитостями реагирует на признание Путиным боевиков на Донбассе.

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Кэтрин Винник поддержала Украину

В инстаграм-сторис актриса запостила видео с желто-голубым флагом и государственным гимном. "Поддерживаю Украину", – написала она.

Кэтрин Винник поддержала Украину / Видео из инстаграм-сторис голливудской актрисы

В профиле Кэтрин Винник опубликовала архивное фото из Киева. На нем звезда Голливуда позирует в яркой вышиванке от украинского бренда Etnodim и с роскошной косой. Этот кадр был сделан во время встречи с пластунами в августе прошлого года.

"Так замечательно воссоединиться с украинской скаутской группой своего детства Пластом. Спасибо за такой теплый прием", – писала Кэтрин Винник пол года назад.

Кэтрин Винник поддержала Украину / Фото из инстаграма актрисы

Интересно, что в комментариях ее фаны со всего мира выразили поддержку Украине:

"Мирное, суверенное, независимое государство";

"С Украиной в сердце";

"Молимся за украинский народ";

"Мы из Ирана, мы любим тебя и Украину".

Напомним, Кэтрин Винник не впервые публично поддерживает Украину: