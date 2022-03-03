Украинская актриса Ксения Мишина на 8 день войны записала видеообращение. Она призналась, что просто не могла говорить, потому что слова не складывались в предложение. Теперь она рассказала, что до конца не верила, что в стране начнется война.

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Где Ксению Мишину настигла война

Знаменитость призналась, что за три недели до начала войны взяла билеты для себя и сына в Дубае. Их рейс должен отправляться в ключевой день – 24 февраля в 6 часов утра.

24 февраля в 4 часа утра мы приехали в аэропорт и у стойки регистрации нам сказали, что все рейсы пока отменены. Мы сели в кафе и стали ждать, как и многие другие. Через некоторое время, буквально через несколько минут, мы услышали далеко глухой взрыв. Мало кто придал этому значение. Через некоторое время он повторился,

– рассказала актриса.

Звезда поделилась, что впоследствии взрывы стали регулярными, а работники аэропорта объявили о срочной эвакуации.

"В этот момент я испытала тотальный страх, который раньше никогда не испытывала, я впервые увидела собственными глазами панику людей, страх в безумных глазах людей. Мы, одетые на Дубае, выбежали на дорогу и просто бежали в никуда. Мимо нас проносились машины и никто не останавливался. Я позвонила таксисту, который нас привез в аэропорт и к счастью он еще был там и забрал нас с Платоном. Мы приехали домой, я не верила в то, что все началось. Я уложила ребенка спать и легла сама".

Через 7 – 10 минут над нашим домом что-то с ужасным грохотом пролетело, и в этот момент я поняла, что война. В Украине началась война. Я принялась звонить всем друзьям и говорить об этом. Я хочу поддержать всю Украину и весь украинский народ. Насколько это возможно, через экран телефона,

– сказала Ксения Мишина.

Звезда призналась, что каждый день наблюдает за трагедией. Но она уверена в том, что мы победим "черта из ада" и выживем любой ценой: "И слово "вопреки" – как мантра для каждого украинца. Берегите себя, берегите свои семьи, берегите каждого. Потому что скоро мы будем праздновать победу".

Ксения Мишина о войне:

Ксения Мишина во время войны:

звезда комментировала действия президента Владимира Зеленского. Она назвала его самым смелым лидером и увлеклась тем, что Зеленский постоянно включен в защиту государства,

также она осудила Светлану Лободу за неоднозначные высказывания о войне в Украине.