16 февраля во Дворце "Украина" состоялась церемония вручения наград Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021". Известная украинская певица Тина Кароль приняла участие в мероприятии.

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Образ Тины Кароль

Исполнительница появилась на сцене церемонии, выступив с несколькими песнями. Она позировала перед публикой в смелом образе.

Тина Кароль надела необычное черное платье от бренда Lever Couture с полупрозрачной юбкой, рукавами и шлейфом, украшенными аппликациями из звезд. Сверху артистка примерила накидку в таком же стиле.

Знаменитость распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.

Поклонники разделились во мнениях относительно сценического аутфита Тины Кароль. Они делятся впечатлениями в комментариях: