16 февраля во Дворце "Украина" состоялась церемония вручения наград Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021". Известная украинская певица Тина Кароль приняла участие в мероприятии.
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Образ Тины Кароль
Исполнительница появилась на сцене церемонии, выступив с несколькими песнями. Она позировала перед публикой в смелом образе.
Тина Кароль надела необычное черное платье от бренда Lever Couture с полупрозрачной юбкой, рукавами и шлейфом, украшенными аппликациями из звезд. Сверху артистка примерила накидку в таком же стиле.
Знаменитость распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.
Поклонники разделились во мнениях относительно сценического аутфита Тины Кароль. Они делятся впечатлениями в комментариях:
- "Выловили сети Русалочку из морской пучины";
- "Образ огонь";
- "Песня хорошая, но образ – безвкусица";
- "Она просто красавица";
- "Божественная. Вдохновляет меня";
- "Прекрасная";
- "Наряд красивый, конечно, но как-то не в тему";
- "Красавица".