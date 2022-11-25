Сложно без света, воды и тепла, – супруга Решетника объяснила, почему остается в Киеве

Ведущий Григорий Решетник вместе с супругой и детьми остается в Киеве. Кристина Решетник объяснила, почему они не уезжают из города, несмотря на сложную ситуацию.

Россия продолжает обстреливать энергетические объекты Украины, оставляя людей без света, а зачастую и без тепла и воды. После очередного массированного обстрела у жены ведущего Григория Решетника спросили, почему она с детьми остается в столице.

К слову За 9 месяцев вынашивают жизнь, а они выбрали путь смерти, – Ребрик вспомнила о детях-жертвах террора

Почему Жена Решетника остается в Киеве

Кристина Решетник ответила на вопросы подписчиков в инстаграм-сториз. Она объяснила, что семья устроилась в Киеве – она с мужем здесь работает, а дети учатся. Но звездная жена не исключает вариант того, что придется переезжать.

Потому что мы здесь работаем в Киеве и дети здесь ходят в школу. Но если так будет продолжаться, то придется думать о временном переезде – с тремя маленькими детьми очень сложно без света, воды и тепла, когда на улице минус два градуса. Словом, увидим,

– поделилась Кристина.



Кристина Решетник о жизни в Киеве / Фото с инстаграм-сториз

Как украинские звезды справляются без света:

Катя Осадчая рассказала, что утром собирается на работу вслепую во тьме, но не позволяет себе раскисать.

Актриса Ольга Сумская готовила суп прямо в подъезде – с помощью газового баллона и горелки.

Маше Ефросининой не удалось помыть голову перед важными интервью.

Леся Никитюк не останавливает ремонт даже несмотря на экстренные отключения.

Наталья Денисенко поехала с сыном в гостиницу, чтобы согреться, потому что мальчик сильно заболел.