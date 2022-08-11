Планирую жить долго, – Саша Положинский рассказал, почему не рвется в бой с оккупантами

Украинский певец Александр Положинский сейчас служит в ВСУ, однако не рвется в бой. Артист объяснил, что планирует жить еще долго, поэтому бережет себя как может.

Саша подписал контракт с ВСУ еще до полномасштабного вторжения. Сейчас он находится на учениях, стремится получить как можно лучшие навыки, чтобы увереннее чувствовать себя в бою.

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Почему Саша Положинский не рвется в бой

Защитник поделился, что многие его собратья понемногу жалуются, потому что давно рвутся в бой, а до сих пор находятся на учениях.

Не буду врать – я не рвусь. У меня все как в песне: "Ты знаешь, что я начинать этот бой не хотел. Но если надо – то должен". Будет ответный приказ – пойду в бой. А пока, согласно приказу, стараюсь стать лучше, чтобы спокойнее и увереннее чувствовать себя в бою,

– признался Положинский.

Артист решил служить в ВСУ, потому что почувствовал, что сейчас должен быть именно там. Он не вступал в ряды защитников, чтобы погибнуть: "И уже много раз слышал от коллег: "Хорошо, что ты с нами!" И для меня это честь. А беречь себя я смогу ровно настолько, насколько каждый рядом со мной, сможет беречь себя. Что из этого выйдет – решит судьба и покажет время. Лично я планирую жить долго, счастливо наблюдая, как мир меняется к лучшему после нашей общей победы добра над злом".



Саша Положинский на учениях / Фото с инстаграмма певца