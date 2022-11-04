Полная ахинея, – Приходько высказалась, почему на самом деле Потап вернулся в Украину

4 ноября 2022 , 14:50
Читати новину українською

Источник:

"Люкс ФМ"

Украинская певица Анастасия Приходько высказалась о разочаровании среди звезд. Она назвала Потапа, записавшегося в терроборону.

Украинская певица Анастасия Приходько не жалеет критики для артистов, уехавших за границу во время полномасштабного вторжения. Она в очередной раз высказалась о Потапе и его контракте с территориальной обороной.

К слову Он мне звонил, – Wellboy впервые высказался о продюсере Бардаше, который уехал в Россию

Приходько о Потапе

Анастасию Приходько спросили о коллегах, ставших для нее разочарованием во время войны. Она же назвала рэпера и продюсера Потапа.

Потому что он начал давать интервью, что когда был в Испании, его записали в терроборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея такое нести.
– сказала артистка.

Напомним, Потап в одном из интервью заявлял, что отец записал его в территориальную оборону, пока тот был за границей. После волны критики и издевательств он показал свой контракт добровольца и подчеркнул, что служит "очно".

Звезда считает, что Потап вернулся в Украину только потому, что на экраны вернулись проекты с его участием: "И он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов".

Вероятно, Настя Приходько говорит о вернувшемся на экраны шоу "Голос страны". В это воскресенье, 6 ноября, выйдет очередной выпуск – первые "Нокауты".

Что говорила Приходько о Потапе раньше

  • Еще в июне исполнительница эмоционально высказывалась о рэпера, назвав его "г*мном". Звезда заявила, что Потап оскорбил ее в 2014 году.
  • Впоследствии артистка высмеивала Влада Яму, Потапа и Монатика, бежавших от войны за границу. Она считает, что украинские звезды не обязательно должны уходить на фронт, но должны быть с народом.
  • Анастасия Приходько объясняла свои "наезды" на Потапа. "Я его не люблю, я его штрихаю и буду тыкать, потому что он меня бесит своим поведением".
Автор: Марія Касій