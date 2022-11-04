Полная ахинея, – Приходько высказалась, почему на самом деле Потап вернулся в Украину

Украинская певица Анастасия Приходько высказалась о разочаровании среди звезд. Она назвала Потапа, записавшегося в терроборону.

Украинская певица Анастасия Приходько не жалеет критики для артистов, уехавших за границу во время полномасштабного вторжения. Она в очередной раз высказалась о Потапе и его контракте с территориальной обороной.

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Приходько о Потапе

Анастасию Приходько спросили о коллегах, ставших для нее разочарованием во время войны. Она же назвала рэпера и продюсера Потапа.

Потому что он начал давать интервью, что когда был в Испании, его записали в терроборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея такое нести.

– сказала артистка.

, Потап в одном из интервью заявлял, что отец записал его в территориальную оборону, пока тот был за границей. После волны критики и издевательств он показал свой контракт добровольца и подчеркнул, что служит "очно".

Звезда считает, что Потап вернулся в Украину только потому, что на экраны вернулись проекты с его участием: "И он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов".

Вероятно, Настя Приходько говорит о вернувшемся на экраны шоу "Голос страны". В это воскресенье, 6 ноября, выйдет очередной выпуск – первые "Нокауты".

Что говорила Приходько о Потапе раньше