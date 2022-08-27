Настя Каменских наконец-то объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину

В середине августа Настя Каменских приехала в Украину впервые после 24 февраля. В то время как ее муж Потап остался за границей и нарвался на еще больший хейт. Певица объяснила, почему он до сих пор не дома и оправдала его перед публикой.

За почти две недели в Украине Настя Каменских успела и в Ирпене выступить, и к детям в Охматдет наведаться. В одном из интервью певица наконец-то ответила на вопрос, где Потап.

Интересно Я разочарован, – Даниэль Салем обратился к Потапу, который до сих пор отсиживается за границей

Почему Потап не вернулся в Украину вместе с Каменских

Как только звезду спросили о Потапе, она сразу же вспомнила о его болезни – параличе лица, из-за которого он не смог выступить на благотворительном концерте в Мадриде.

У него парализовало пол лица. Мы сейчас проходим процесс адаптации и большинство украинцев переживают посттравматический синдром или депрессию, у кого-то здоровье начинает сыпаться, нервная система не выдерживает,

– оправдалась Настя Каменских за мужа.

Артистка также поспешила добавить, что за шесть месяцев за границей их семья, то есть она и Потап, собрала 75 миллионов гривен в помощь Украине. Поэтому именно из-за благотворительных концертов и мероприятий рэпер остался в безопасности.

Сейчас у него есть несколько проектов, которые он должен завершить. И совсем-совсем скоро он приедет домой,

– пообещала певица.

Потап с Настей Каменских / Фото из инстаграма рэпера

Что Каменских ответила хейтерам

лучший друг Потапа Позитив (Алексей Завгородний) советует ему вернуться в Украину . По словам певца, он не единственный из окружения рэпера, кто так думает.

Певица в очередной раз подчеркнула, что они с Потапом не сбежали из Украины накануне войны, а улетели в Испанию записывать ей новый альбом. Однако там им якобы не было легче, чем украинцам, которые просыпались от взрывов и сирен.

К сожалению, так получилось, что я застряла, как и многие люди, которые были в командировке или на отдыхе в момент, когда произошла у нас война. Почему-то есть такой нарратив: "Тот кто там – ему легче, тот, кто здесь – ему труднее". Это неправда. Потому что война у каждого украинца. Боль у меня идет монотонной линией, но я не могу расклеиваться. Я якобы задержала дыхание, чтобы работать,

– пожаловалась Настя Каменских.

Она обратилась к хейтерам и призвала их не притеснять звезд в комментариях, ведь это действует на руку нашему врагу.

"Хейт, конечно, огромный, и меня это возмущает, огорчает. Но, что бы мне хотелось сказать людям, которые считают, что что-то там кто-то недоделал или сделал. Когда человек хочет написать что-то плохое о своем же соотечественнике, лучше написать пост о том, что у нас война, и может оно дойдет до другого уголка мира, и расскажет правду. Пожалуйста, давайте будем едины, едины во всем", – попросила Настя Каменских вместо Потапа.