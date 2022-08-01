Народная артистка Украины Ольга Сумская не скрывает, что ее младшая дочь тяжело переживает войну, особенно после "прилетов", которые были в 700 метрах от их дома, передает 24 канал. Однако остается в Киеве вместе с ней и отцом Виталием Борисюком.

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Как дочь Сумской переносит войну и почему не уехала за границу

"Все же надо сказать, что мы, взрослые, как-то мужественно переносим это. Дети более подвержены состоянию стресса. Поэтому когда я смотрю, в каком состоянии дети, непосредственно и моя Анечка… Мне, конечно, очень жаль, я переживаю за нее", – призналась Ольга Сумская.

Она рассказала, что ее сокурсница из театрального университета Карпенко-Карого звала Аню в Великобританию, но уезжать из Украины девушка не захотела.

Это все очень небезопасно. Но она с нами, с родителями. Ну, а как иначе?

– сказала актриса в интервью 24 каналу.

К тому же младшая дочь Сумской – студентка четвертого курса театрального. Учеба у нее начнется уже в августе и, пожалуй, вживую, поэтому пропускать пары она не хочет.

"Как можно научить актерству онлайн? Очень трудно, согласитесь. Если, скажем, профессия взять языковую – это другое дело. Психология – тоже. А вот практика и энергетика – это только вживую", – отмечает Ольга Сумская.

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте в рамках проекта "Интервью24".

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