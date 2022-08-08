Монатик объяснил, почему ездил с концертами в россию после 2014 года

Мультиартист Монатик ездил с концертами в россию, несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма. Он ответил, что искал скорую популярность, но перестал посещать страну-агрессора с 2015 года.

Украинский мультиартист Монатик в том списке звезд, которые не сразу поняли важность отречься от российского рынка. Он перестал ездить в Россию с 2015 года.

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Монатик о выступлениях в россии

Певец объяснил свои гастроли в России другими правилами в шоу-бизнесе. Вроде бы до 2014 года без привлечения российского рынка песни в Украине не могли стать хитами.

"Тогда был другой шоубизнес и другие правила. До 2014 года чувствовалось, что пока песня не станет популярной в россии, то и в Украине она не так сильно играет. В 2014 году после Революции Достоинства все начало меняться, но все равно. Наши песни в Украине стали восприниматься лучше, что подарило нам возможность не очень думать о том рынке, а развиваться дома", – сказал Монатик.

Я ездил в рф после 2014 года, был там последний раз, кажется в 2015. Потом понял, что не могу, чувствовал себя дискомфортно. Все всегда хотят больше и больше. Да мы люди устроены. Когда чего-то достигаем, хочется больше. Но моим мотиватором никогда не были деньги, а творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под вышедшие у нас песни,

– добавил артист.

Монатик добавил, что в 2015 году он принял решение не выступать в России и развиваться в Украине: "Выступал в Украине и путешествовал. Мне этого хватало с головой. Все было здорово".

Кто еще раскаялся за выступления в россии