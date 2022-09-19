Звезда "Дизель Шоу" Евгений Крутоголов вспомнил скандал с участием проекта. Тогда Ксения Мишина сравнила их с рашистами, а продюсер шоу назвал актрису "хвойдой".

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Крутоголов о поступке продюсера "Дизелей"

Евгений Крутоголов признался, что не считает поступок продюсера Бланара правильным, а наоборот – очень жестким. Поэтому он попросил коллегу извиниться. Такие его слова актер объясняет тем, что он находился в оккупации.

Он попал в оккупацию. К нему приехали на танке, разломали ворота. У него трое детей, они были на улице, на них нацелили автоматы. Начали обыски и прочее. Они 17 дней находились в оккупации, многое натерпелись. Когда он услышал, что нас сравнили с рашистами, именно Ксения, его рвануло просто,

– рассказал Егор Крутоголов.

"Оккупанты на глазах его и его детей пристрелили собаку. Хотели еще одну пристрелить, но успели ее забрать. Вырвали танком генератор, обыскивали дом. Детей не трогали, но нацелили же на них автоматы. Даже если бы у него было оружие, что бы он сделал" ?У него во двор приехал танк. Это тяжело. Они были без света и без связи эти 17 дней", – добавил он.

Егор Крутоголов заверил, что не оправдывает коллегу, но и Ксении Мишине не стоило писать такие вещи. "Конечно, так говорить нельзя, но и ей не следовало такого говорить".

Отметим, от Ксении Мишиной даже ждали извинений, но она обвинила проект в сексизме. Когда актриса последний раз комментировала скандал, то призналась, что не считает, что перед ней извинились.



"Я считаю, что это было не извинением. Я считаю, что это было еще больше погрузиться в это г*вно, которое они натворили. Как писать гадости, то они писали рядом с моим именем. А как извиниться, то извиняются перед "женщиной".