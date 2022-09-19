Зірка "Дизель Шоу" Євген Крутоголов пригадав скандал за участю проєкту. Тоді Ксенія Мішина порівняла їх з рашистами, а продюсер шоу назвав акторку "хвойдою".

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Крутоголов про вчинок продюсера "Дизелів"

Євген Крутоголов зізнався, що не вважає вчинок продюсера Бланара правильним, а навпаки – дуже жорстким. Тому він попросив колегу перепросити. Такі його слова актор пояснює тим, що він перебував в окупації.

Він потрапив в окупацію. До нього приїхали на танку, розламали ворота. У нього троє дітей, вони були на вулиці, на них націлили автомати. Почали обшуки й таке інше. Вони 17 днів перебували в окупації, натерпілися багато чого. Коли він почув, що нас порівняли з рашистами, саме Ксенія, його рвонуло просто,

– розповів Єгор Крутоголов.

"Окупанти на очах його та його дітей пристрелили собаку. Хотіли ще одну пристрелити, але встигли її забрати. Вирвали танком генератор, обшукували будинок. Дітей не чіпали, але націлили ж на них автомати. Навіть якби у нього була зброя, що б він зробив? У нього у двір приїхав танк. Це важко. Вони були без світла і без зв'язку ці 17 днів", – додав він.

Єгор Крутоголов запевнив, що не виправдовує колегу, але й Ксенії Мішині не варто було писати таких речей. "Звичайно, так говорити не можна, але і їй не слід було такого казати".

Зазначимо, від Ксенії Мішиної навіть чекали вибачень, але вона звинуватила проєкт у сексизмі. Коли акторка востаннє коментувала скандал, то зізналась, що не вважає, що перед нею перепросили.



"Я вважаю, що це було не вибаченням. Я вважаю, що це було ще більше поринути в це г*вно, яке вони наробили. Як писати гидоти, то вони писали поряд з моїм ім'ям. А як вибачитися, то вибачаються перед "жінкою".