Украинская блоггерша и ведущая Леся Никитюк на время войны стала волонтером. Она продолжает работать над убежищем для переселенцев.

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Леся Никитюк голодала в начале войны

Блогерша призналась, что постоянно следит за новостями. Из-за всех событий в Украине и мире она начала сознательно голодать.

"Первые полтора месяца войны я сознательно голодала, на меня все эти события так повлияли. Когда мы открыли убежище, когда начали заезжать вынужденные переселенцы, начались все эти страшные новости о том, как вывозится зерно наше украинское… Когда люди сидят там под завалами, когда я понимаю, что у них там заканчиваются продукты – я просто сознательно начала голодать. Я хотела есть, но не давала себе это сделать", – призналась Леся Никитюк.

Звезда добавила, что ей помогли советы психологов и поклонники, которые также сталкивались с похожими проблемами.

Война – это штука… Ты не знаешь, как правильно. У тебя чувство вины всего. Такая ситуация была, и я начала с психологом работать. Потом начали очень хорошие советы давать в телеграм-каналах и в новостях,

– поделилась ведущая.

Добавим, Леся Никитюк также призналась, что в результате войны ей пришлось отказаться от покупки дома, отладки личной жизни и другим: "Пришлось отказаться и от планов на семейную жизнь, на ее строительство. Я хотела найти в этом году баланс между карьерой и личной жизнью. Ведь раньше у меня были съемки – по 150 – 200 дней в году".

"Я для себя поняла, что мы просто не имеем права сдаваться. Я с линии фронта из Киева перешла на линию тыла, и я должен делать все возможное, чтобы помогать тем людям, которым я могу помочь – это наша гражданская обязанность. Так все сейчас действуют", – добавила она.