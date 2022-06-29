С первого дня войны Леся Никитюк помогает переселенцам, вынужденно покинувшим свои дома. Ее жизнь, как и каждого украинца, сменила война. Из-за вторжения русской армии Лесе пришлось отказаться от многих планов на жизнь.

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Леся Никитюк об изменениях во время войны

В 2022 году Леся планировала масштабные перемены в карьере. Именно в этом году зрители должны были увидеть ее в роли героини сериала. Однако произошло не так, как предполагалось. Российские оккупанты уничтожили все планы, которые были у украинцев до 24 февраля.

Также звезда стремилась наладить личную жизнь. Из-за постоянного пребывания на съемках Лесе было трудно найти любимого. В этом году она планировала найти баланс между работой и семейной жизнью.

Пришлось отказаться и от планов на семейную жизнь, на его строительство. Я хотела найти в этом году баланс между карьерой и личной жизнью. Ведь раньше у меня были съемки – по 150 – 200 дней в году,

– призналась Леся.

Также звезда отказалась от покупки собственного дома, о котором мечтала. Никитюк обожает делать ремонт – создавать дизайн, подбирать люстры и т.д. Она планировала, что в этом году будет строить собственный дом, однако россияне все разрушили.

Интервью Леси Никитюк: смотрите видео онлайн

Деятельность Леси Никитюк во время войны