Українська блогерка й ведуча Леся Нікітюк на час війни стала волонтеркою. Вона продовжує працювати над прихистком для переселенців.

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Леся Нікітюк голодувала на початку війни

Блогерка зізналась, що постійно слідкує за новинами. Через всі події в Україні та світі вона почала свідомо голодувати.

"Перші півтора місяця війни я свідомо голодувала, на мене всі ці події так вплинули. Коли ми відкрили прихисток, коли почали заїжджати вимушені переселенці, почалися всі ці страшні новини про те, як вивозиться зерно наше українське… Коли люди сидять там під завалами, коли я розумію, що в них там закінчуються продукти – я просто свідомо почала голодувати. Я хотіла їсти, але не давала собі це зробити", – зізналась Леся Нікітюк.

Зірка додала, що їй допомогли поради від психологів та шанувальники, які також стикались зі схожими проблемами.

Війна – це така штука… Ти не знаєш, як правильно. В тебе почуття провини за все. Така ситуація була, і я почала із психологом працювати. Потім почали дуже гарні почали давати в телеграм-каналах і в новинах,

– поділилась ведуча.

Додамо, Леся Нікітюк також зізналась, що через війну їй довелось відмовитись від покупки будинку, налагодження особистого життя та іншим: "Довелося відмовитись і від планів на сімейне життя, на його будівництво. Я хотіла знайти цього року баланс між кар'єрою та особистим життям. Адже раніше у мене були знімання – по 150 – 200 днів на рік".

"Я для себе зрозуміла, що ми просто не маємо право здаватися. Я з лінії фронту з Києва перейшла на лінію тилу, і я маю робити все можливе, щоб допомагати тим людям, яким я можу допомогти – це наш громадянський обов'язок. Так всі зараз діють", – додала вона.