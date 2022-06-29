Из-за войны гибнут и военные, и гражданские. За последние четыре месяца MELOVIN также потерял двух дорогих сердцу людей.

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MELOVIN о смерти близких на войне

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли два важных для певца человека – актер Паша Ли, за которым плакал весь шоу-биз, и мама его друга, которую знала вся команда артиста.

Мы праздновали вместе все праздники, свадьбу моей бэк-вокалистки. Она делала кейтеринг, когда мы снимали клип "Вітрила", когда присутствовала Монро. Она делала всем бутерброды. Это останется в памяти навсегда. Оно болит, ты это до конца не понимаешь, ты просматриваешь какие-то видео, фото,

– рассказал MELOVIN.

Он отметил, что потеря близкого человека – это самое тяжелое, что несет война. Ведь и дом, и психику можно подрихтовать, а вот людей уже не вернуть.

"Такое нельзя простить. Война забирает у тебя не только дом, который можно потом отстроить, она забирает не только нервы, которые можно потом как-то поправить с психотерапевтом. Она забирает у тебя родных людей, которых ты никогда не сможешь вернуть, которых ты никогда не сможешь увидеть, что-то отпраздновать, что-то сказать", – подчеркнул певец.

Напомним, что в начале апреля MELOVIN выступил на вечере памяти Паши Ли во Львове. На мероприятии чтили память погибшего актера, собирали деньги для его семьи и на ВСУ. Тогда удалось выручить 72 730 гривен.