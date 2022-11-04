Украинская телеведущая Катя Осадчая раньше была активной в социальных сетях: публиковала фото образов, семейные кадры или фотографии с работы. Во время войны ее инстаграм стали другим – звезда объяснила, в чем причина.

Смотрите также Kalush Orchestra покорили песней с польским рэпером о борьбе за наш дом: видео к муравьям

Катя Осадчая о соцсетях

Мои посты в ленте стали не столь частыми, я часто осознаю всю неуместность, когда так много ужаса вокруг. Я каждый день листаю ленту и каждый день задумываюсь о соцсетях во время войны, мы первые, кто идет по этому пути. Мы первая нация в мире, кто имеет развитые сети с многомиллионной аудиторией и переживает ужас войны в прямом эфире,

– поделилась звезда.

Катя Осадчая добавила, что каждый украинец переживает войну по-разному – кому-то не нравятся условия за границей, а кто-то приспосабливается к отсутствию всех благ цивилизации.

"За 8 месяцев войны все обострилось, наши ощущения, что кому-то не то кофе в Варшаве, а у кого нет уже 8 месяцев воды в Николаеве, что кто-то помогает нон-стоп, а кто-то не может поднять себя из отчаяния, что кто-то путешествует, а кто-то заряжает повербанк и собирает детей на ночь в хранилище. Что кто-то жалуется на кровать в съемной квартире на западе, а кто-то спит с детьми в лесополосе под Никополем, ведь туда не добивает артиллерия".

Телеведущая добавила, что еще одной причиной ее отсутствия в сетях есть то, что к каждому подписчику трудно найти подход – каждому плохо по-своему. "Я часто не понимаю, как говорить с вами, ведь всем по-разному плохо, всем по-разному плохо, а кое-где нестерпимо. Я невероятно благодарна, что вы откликаетесь на все мои инициативы. Я знаю, что вы у меня самые отзывчивые и крутые".

Мы и дальше будем помогать, собирать, привлекать, делать новые проекты. Всё это будет. И мы выстоим. И не будем никого судить за невкусный кофе и неудобную кровать,

– подытожила Осадчая.



Катя Осадчая / Фото с инстаграма звезды

Поклонники откликнулись на сообщение Кати Осадчей комментариями. Они делятся своими мыслями о социальных сетях во время войны:

"Вы нужны! Постоянно! Часто тоже думаю о своей ненужности и несостоятельности быть полезной, временами оттого что я в безопасности, а родные в Украине, временами не имею огромных финансов, но все равно нахожу возможности понемногу вкладывать в нашу победу";

"Те же ощущения. Пытаемся жить и создавать когда рядом смерть и уничтожение";

"Главное, что мы все вместе. В горе и радости";

"Когда мне хочется ныть, я всегда думаю, что кому-то гораздо хуже и тогда просто благодарю Бога, за то, что имею";

"Видимо, есть закономерность какая-то – развития эмоций и мыслей. Об этом же думаю. Раньше писала о садах и цветах. Сейчас не ко времени. Но: победим! Не сдаемся! Вы поддерживаете в людях жизнь".

Добавим, что о своих социальных сетях и уместности сообщений в них рассказывал и Дмитрий Комаров. Он считает, что инстаграмм – виртуальная реальность, для него это не приоритет, тем более во время войны. Однако путешественник время от времени использует сети как источник информации для своих подписчиков.