Вчера, 10 октября, Россия нанесла удары не только по жилым домам, но и по критической инфраструктуре и энергообъектам. Поэтому часть страны осталась без света. Поэтому вечером украинцев призвали ограничить использование электроприборов, чтобы можно было быстрее наладить электропотребление для других.

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Как Катя Осадчая провела вечер

Катя Осадчая запустила флешмоб "Вечер свечей и объятий", в котором призвала ограничить потребление электроэнергии. Она показала, как провела вечер.

Телеведущая опубликовала фото, сделанное дома. Звезда позировала при свете свечи, обнимая сыновей – младшего Даниила и старшего Ивана.

Вечер свечей и объятий. Благодарю всех, кто присоединился к сохранению электроэнергии для скорейшего восстановления сетей. Сложный день и тот вечер, в который обязательно нужно обнять самых родных и сказать, как сильно вы их любите,

– поделилась Катя Осадчая.

Катя Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Что известно о ситуации с электроэнергией в Украине

После массированной ракетной атаки энергетики возобновили электроснабжение в 3571 населенном пункте. По состоянию на 11 октября 07:00 еще 301 населенный пункт остаются без света. Это Львовская, Киевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Жители Киевщины за вечер 10 октября сократили потребление электроэнергии – они пользовались ею на 26,5% меньше обычного в осенний период.

В Укрэнерго также сообщили, что стабильное предоставление услуг будет возобновлено через несколько дней. Пока могут потребоваться дополнительные отключения электричества.