Украинская группа Kalush Orchestra записала совместный трек с польским рэпером Szpaku. Они выпустили антивоенную драматическую композицию Nasze Domy.
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Премьера от Kalush Orchestra и Szpaku
Песня украинского коллектива и польского рэпера рассказывает о боли и борьбе за Родину. Также это песня о надежде. Добавим, что Nasze Domy переводится – "Наши дома".
Идея этого трека возникла у меня в голове, когда я визуализировал войну в Украине. Хотя мы все живем сейчас в страхе от того, что развязала Россия, Бог не забудет нас, и в конце добро обязательно победит,
– поделился Szpaku.
Kalush Orchestra и Szpaku – Nasze Domy: смотрите видео онлайн
Группа Kalush Orchestra встретилась с польским рэп-исполнителем в Гданьске, где и написали трек вместе на студии. По признанию артистов, песню написали с нуля и очень быстро. Ибо с первых минут знакомства они были на одной волне и желали творить.
"Сначала я думал, что будет трудно из-за языкового барьера, но мы все почувствовали невероятную атмосферу и сразу нашли общий язык. Что вышло из этого, вы можете услышать уже сейчас", – добавил рэпер из Польши.
Нас познакомили наши менеджеры, давно дружащие между собой. И знаете, это будто должно было произойти. Потому что эта энергетика, которую мы почувствовали, и та песня, возникшая из нашего сотрудничества – это то, что изображает чувства украинцев и поляков сейчас,
– поделился лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.
Рэпер Szpaku подытожил, что его песня с украинской группой станет еще одним мостом между двумя дружественными странами – Польшей и Украиной.
Добавим, что в сети положительно отзываются о новой коллаборации. В комментариях множество слов с поддержкой от поляков, а также реакция украинцев:
- "Слава Украине, братья";
- "Спасибо Польше за поддержку. Мы будем всегда помнить это";
- "Какие крутые коллаборации у вас! Очень ценно видеть сочетание вашего творчества с нашими друзьями";
- "Спасибо братьям полякам за поддержку и помощь! Украинцы будут помнить и будут благодарны всегда";
- "Наши дома, мы все воюем";
- "До слез на глазах. Я горжусь тем, что могу назвать Szpaku своим кумиром. Люблю его музыку всем сердцем, навеки";
- "У Польши не было лучшего международного сотрудничества. Песня, на мой взгляд, оптимистичная, все будет хорошо";
- "Пусть мир быстрее всего придет в украинские дома. Пожелания из Норвегии".