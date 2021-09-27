Поцелуи и объятия: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили свидание в Нью-Йорке

Американские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже не скрывают отношения. На днях их увидели во время прогулки в Нью-Йорке. Они говорили, обнимались и целовались.

В субботу состоялось масштабное мероприятие Global Citizen Live в поддержку доступа всех людей к вакцинам. На нем выступили не только принц Гарри с Меган Маркл, но и Дженнифер Лопес. Певицу приехал поддержать Бен Аффлек.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании

Актер и исполнительница всегда поддерживают друг друга на важных мероприятиях, по словам инсайдера. Только ради любимой Бен Аффлек оставил собственные планы и отправился в Нью-Йорк.

Дженнифер и Бен расстались на несколько дней в начале недели. Вчера они встретились в Нью-Йорке. Бен хотел быть рядом с ней и присутствовал на мероприятии. Он наблюдал за ее выступлением. Они всегда поддерживают друг друга в карьере,

– сообщил источник.

На улицах Нью-Йорка после выступления на мероприятии влюбленная пара вела себя очень раскованно. Дженнифер и Бен не обращали внимания на папарацци и фанатов, обнимались, целовались и общались.

Образ Дженнифер Лопес

На прогулке знаменитость имела изысканный вид. Она появилась в зелено-синем платье длины макси с большим клеточным принтом. Тонкий пояс подчеркнул тонкую талию певицы. Сверху она накинула стильное пальто.

Дженнифер Лопес соединила наряд с серыми ботинками на высоких каблуках. Ее образ также дополняли солнцезащитные очки и серьги-кольца. Звезда распустила волосы и уложила их пышными волнами, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Добавим, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не скрывают свои отношения от поклонников после отдыха во Франции. И полностью официальным роман стал на Венецианском кинофестивале. Пара впервые вышла в свет в роскошных образах.



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Впоследствии влюбленные дали первое интервью после воссоединения. В разговоре с журналистом Бен Аффлек выразил восхищение любимой. "Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Джей вдохновила многих людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране", – сказал тогда голливудский актер.