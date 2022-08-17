Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима: "Настоящий и светлый человек"

Хореограф Дмитрий Дикусар служит в ВСУ. К сожалению, на фронте ему приходится видеть гибель украинских защитников. Недавно погиб собрат Дмитрия – Юр Марьян Иванович.

Каждый день война, которую развязала россия, забирает жизни сотен украинских защитников. Среди тех, кто сейчас защищает нашу страну от оккупантов, есть и известные люди. Они делятся новостями из жизни на войне в соцсетях.

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Дмитрий Дикусар рассказал о смерти побратима

Танцовщик Дмитрий Дикусар – один из тех известных мужчин, которые в первые дни войны взяли в руки оружие, чтобы выгонять оккупантов. Он редко выходит на связь, но делится важными новостями. К сожалению, не все из них оптимистичны.

Хореограф сообщил, что во время выполнения боевой задачи погиб его друг и побратим Юр Марьян Иванович, который был светлым и настоящим человеком. В начале полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Марьян оставил работу за границей и вернулся в Украину, чтобы защищать ее и людей.

Почтим память нашего героя молитвой! Царство небесное тебе, друг! Мы никогда не сдадимся! Вечная память всем нашим воинам! Слава Украине!

– написал Дмитрий под фото.



Дмитрий Дикусар с побратимом / Фото из инстаграмма хореографа

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