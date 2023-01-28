Не устраивали, – победительница "Холостяка" об отношениях с Алексом и слухи о жизни вместе
Источник:Екатерина Лозовицкая
Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая ответила на вопрос об отношениях с Алексом Топольским. Она рассказала, жила ли вместе с мужем и хотела вернуть их роман.
Победительница 12 сезона "Холостяка" ответила на откровенные вопросы поклонников в инстаграм-сториз. В частности, эти вопросы касались и отношений с Алексом Топольским.
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Катя Лозовицкая об отношениях с Алексом
Избранник Алекса Топольского ответил, поддерживает ли общение с Алексом Топольским после проекта и разрыва.
Наши дороги давно разошлись, мы не поддерживаем никаких контактов. Я не вижу в этом вообще никакого смысла и не имею на это желания,
– поделилась Екатерина.
Девушка также ответила, хотела ли возобновить отношения с Алексом. На что она призналась, что их отношения продолжались всего месяц: "Какие отношения? Какие продолжались месяц, которые полностью меня не устраивали?". Решение разойтись Лозовицкая назвала правильным и своевременным.
Победительница проекта также призналась, что на самом деле не жила с Алексом Топольским. Хотя получала от него такое предложение.
Кто-то сплетничал, что мы с Алексом якобы жили вместе. Мы никогда с Алексом вместе не жили. Он мне предлагал, но я к этому не была готова и потому этого не произошло. Очень хочу закрыть эту тему. Никакого быта у нас в принципе с ним не было.
Катя ответила на вопросы поклонников: видео
Почему разошлись Катя и Алекс
- На постшоу пара призналась, что их отношения после завершения "Холостяка" не сложились. Впоследствии Екатерина заявила, что за все время взаимоотношений не получила букета цветов и заботы, любопытства о ее жизни, а вместо этого должна была ухаживать за Алексом. Поэтому она первой инициировала разговор о расставании.
- В то время как Топольский утверждает, что именно он первым захотел разойтись. Он рассказал, что не чувствовал от Кати инициативы и взаимности, хотя добавил, что действительно где-то мог быть неправ.