Отношения Кати и Алекса после финала не имели счастливого продолжения. Лозовицкая высказалась о разрыве на личной странице в инстаграмме, а Топольский ответил на все ее претензии в телеграмме.

К теме Холостяк-12: как сложились отношения Алекса Топольского и его избранницы после проекта

Катя Лозовицкая шокировала признанием об Алексе Топольском

Девушка призналась, что в отношениях с Алексом он требовал ухаживаний за собой, похвалы, подарков, поступков, слов восхищения. По мнению Кати, это все было тогда, когда мужчина что-то для этого сделал, а не просто родился.

Екатерина рассказала, чего ей не хватало: "Я хотела иметь рядом надежное плечо, чтобы меня ценили, слышали, понимали. Хотела, чтобы заботились, когда заболела. Хотела хоть раз получить цветы. Хотела больше времени вместе. Хотела новых общих эмоций. Хотела вместе куда-то поехать, а не получать отказ на два моих предложения. Хотела, чтобы интересовался моей жизнью и элементарно помнил, в каком городе на съемках я нахожусь. Хотела романтики и страсти. Но, наверное, такое для Алекса возможно только под прицелом камер".

Где тот Алекс с проекта? Где этот принц? Где все ценности? Кто это и почему мы вообще вместе? С этими мыслями, после его очередного (не делом, а словом) приглашения на Бали, я сказала, что нам нужно поговорить,

– рассказала Лозовицкая.

В постшоу Топольский рассказал, что после финала продолжал думать о другой финалистке – Саше Мудрой. Однако для Кати это не ничего не меняет: "Он взрослый человек, который сделал свой выбор. На всю страну сказал, что в его сердце отозвалось мое имя. Мужчина, который понимал, что именно со мной идет во что-то более серьезное и взрослое. Так что не уважать свой выбор – не уважать себя".

Катя придерживается классических ценностей семьи, где мужчина оберегает, ценит женщину и заботится о ней. Такому мужчине она готова отдать все свое тепло и любовь. Ибо когда у мужчины правильное понимание семьи, то не нужно ничего объяснять. Женщины – об энергии, сексуальности, мотивации, мужчины – о поступках.

Но, во всяком случае, я благодарна Алексу за эту историю и за этот опыт. Разошлись в нормальных отношениях, понимая, что мы не созданы друг для друга. Ну, это пока он не прочитал это сообщение,

– добавила Екатерина.

Девушка ни о чем не жалеет и уверена, что он найдет ту, которая разделит его видение отношений, приоритеты. А Катя тоже обязательно будет счастливой.

Что Алекс Топольский ответил экс-любимой

"Холостяк" не оставил такой пост избранницы без внимания. Алекс опубликовал эмоциональный ответ в своем телеграмм-канале.

Топольский заявил, что претензии Кати стали для него неожиданностью, поскольку они хорошо разошлись и все это время общались. По словам мужчины, именно он был инициатором разрыва, а не Лозовицкая.

На постшоу она сказала, что инициировала расставание, хотя по сути это сделал я. И это тогда очень огорчило Катю,

– заявил Алекс.

Мужчина добавил, что он "готов горы перевернуть ради другого человека", если чувствует взаимность. Ему не нужны дифирамбы и слова. А когда чувствует, что в нем не нуждаются, не ждут поддержки, заботы, то этого и не хочется проявлять.

Без доверия ничего не бывает. Я всегда за то, чтобы делиться чувствами, переживаниями и недовольством, чтобы вместе это исправлять. Слова Кати стали для меня неожиданностью, ведь я узнаю это через несколько месяцев. Я совершенно не идеален, имею много недостатков, непростой характер, это правда. И я точно где-то был действительно не прав,

– добавил Алекс.

Напомним, на днях у Топольского была публичная ссора с другой финалисткой – Сашей Мудрой. Он опубликовал в инстаграм-сторис фото, на которых иронично просит Сашу Мудру не травить на него балийских собак после финала проекта. Также попросил не оскорблять его выбор и достойно принять поражение. Такие неожиданные обращения изумили саму девушку, поэтому она посмеялась над его уровнем украинского языка, дав совет загрузить новый переводчик, а также она не понимает, что Алекс действительно пытался сказать на своей странице.