После победы Анны Богдан на романтическом шоу "Холостяк" за девушкой начала следить огромная аудитория. На днях избранница Михаила Заливаки взбудоражила сеть, потому что опубликовала на личной странице эротический кадр.

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Пикантное фото Анны Богдан

Победительница проекта показала снимок с отдыха. Она позировала перед камерой в бежевом купальнике, состоявшем из бюстгальтера без бретелек и трусиков на тонких завязках.

Анна Богдан не скрывала фигуру, а наоборот, хвасталась безупречным телом и плоским животом. На плечи она накинула черный платок с бахромой, который прикрывал декольте.

Соблазнительный образ любимая Заливаки дополнила серьгами-камнями, солнцезащитными очками и несколькими браслетами. Девушка собрала часть волос сзади, а остальное распустила. На лице она сделала легкий макияж.



Анна Богдан / Фото из инстаграма Анны Богдан

Отметим, Анна Богдан не всегда имела такую идеальную фигуру. После развода с Андреем Богданом она заедала стресс сладким и поправилась на 16 килограммов. Сбросить лишнее девушке помогли массажи, тренировки и отказ от сладкого.