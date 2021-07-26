Американская бизнесвумен и светская львица Ким Кардашян прилагает все усилия, чтобы всегда иметь безупречный вид на фото. Новые кадры звезды взбудоражили воображение фанов. Фотографиями с отдыха она поделилась на личной странице в инстаграме.

Жарко Ксения Мишина обольстительно загорала в розовом бикини: фото

Пикантные фото Ким Кардашян

Знаменитость соблазнительно позировала перед камерой в кристально чистой воде. Она написала под фото, что отправилась на любимый остров, однако не указала, где именно находится.

Для горячих кадров Ким Кардашян примерила бежевый купальник, который практически сливался с телом и добавлял фото особой перчинки. Без внимания не остались и детали ее роскошной фигуры – пышная грудь, тонкая талия и аппетитные ягодицы.

Светская львица дополнила игривый образ ковбойской шляпой в тон к бикини. Ею она прикрывала лицо, на котором не было косметики. Волосы Кардашян распустила и уложила волнами.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды



Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды