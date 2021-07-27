Після перемоги Анни Богдан на романтичному шоу "Холостяк" за дівчиною почала стежити величезна аудиторія. Днями обраниця Михайла Заливаки розбурхала мережу, бо опублікувала на особистій сторінці еротичний кадр.

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Пікантне фото Анни Богдан

Переможниця проєкту показала знімок з відпочинку. Вона позувала перед камерою у бежевому купальнику, що складався з бюстгальтера без бретелей та трусиків на тонких зав'язках.

Анна Богдан не приховувала фігуру, а навпаки, хизувалась бездоганним тілом та пласким животом. На плечі вона накинула чорну хустку з торочками, що прикрила декольте.

Спокусливий образ кохана Заливаки доповнила сережками-камінцями, сонцезахисними окулярами та кількома браслетами. Дівчина зібрала частину волосся ззаду, а решту розпустила. На обличчі вона зробила легкий макіяж.



Анна Богдан / Фото з інстаграму Анни Богдан

Зазначимо, Анна Богдан не завжди мала таку ідеальну фігуру. Після розлучення з Андрієм Богданом вона заїдала стрес солодким і погладшала на 16 кілограмів. Скинути зайве дівчині допомогли масажі, тренування та відмова від солодкого.