Анна и Михаил продолжили строить отношения после завершения съемок "Холостяка". 3 месяца им пришлось скрывать это, ведь согласно правилам проекта, нельзя рассекречивать финальное решение главного героя до выхода на экраны последнего эпизода.

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Теперь влюбленные ничего не скрывают, вместе отдыхают и делятся с поклонниками романтическими фотографиями.

Свадьба Анны Богдан и Михаила Заливаки

Анна поделилась, что у нее никогда не было неудержимого желания выйти замуж. Главное – быть счастливым в отношениях, развивать их. Однако, как девушке, ей хочется красивой свадьбы, которая бы запомнилось.

Михаил же рассказал о своем видении свадьбы. Мужчина поделился, что с Анной уже обсуждали этот вопрос и сошлись на том, что на праздновании должно быть 15-20 гостей.

Нужно уважать потребности человека. Для меня нет разницы, каким именно было бы празднование. Но если любимой хочется масштабного – без проблем организуем,

– прокомментировал мужчина.

Богдан добавила, что сейчас они с Михаилом развивают отношения. Кольцо, которое он подарил ей в финале "Холостяка" было символом того, что он хочет продолжать строить отношения после проекта, однако это не было предложение руки и сердца.

Девушка призналась, если у Заливаки когда-то возникнет желание официально зарегистрировать их отношения, то уже тогда будут говорить об этом.

Интервью Михаила Заливаки и Анны Богдан: смотрите видео онлайн