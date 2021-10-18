Сейчас почти все время Даша проводит с малышом. Лев постоянно находится под защитой мамочки, поэтому и на большинстве фото она также позирует с ним.
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Домашний образ Даши Квитковой
Даша позировала в гостиной собственного загородного дома, в который летом переехала вместе с любимым Никитой Добрыниным. Девушка сидела на полу на фоне огромного телевизора и камина.
Квиткова надела теплый вязаный костюм трендового синего цвета, состоящий из oversize кофты и широких брюк. Она не выбирала никакой обуви и носков, что добавляло образу атмосферности. Волосы звездная мамочка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.
Маленький Лев лежал на мамочке и мило улыбался, глядя в камеру.
Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма блогера
Текст публикации Даши Квитковой:
Иногда, конечно, спонтанность нужна. Например, в путешествиях. Но свадьбу, беременность, покупку дома и ремонт мы планировали до мелочей (хотя осознавали, что в любой момент что-то может пойти не так).
Когда покупали дом и делали в нем ремонт, учитывали желания большой семьи, старались сделать для этого все условия. Каждая деталь должна вызывать желание проводить в теплом семейном кругу как можно больше времени.
В этом доме у нас уже появилась небольшая традиция. Мы постоянно устраиваем домашние киносеансы с попкорном.