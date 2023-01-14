О второй беременности американская танцовщица Пета Маргатройд объявила помпезно – не только в своем инстаграме с 948-тысячной аудиторией, но и на страницах журнала People, для которого снялась в первой беременной фотосессии.

Читайте также Катя Осадчая ответила на слухи, ждет ли четвертого ребенка

Жена Макса Чмерковского беременна второй раз

Для меня огромная радость наконец-то сообщить, что мы с Максом ждем нашего Чмерковского 2. После двух лет постоянной борьбы и душевной боли, трех выкидышей и неудачной пересадки эмбриона… У нас здоровая булочка в духовке,

– сообщила Пета.

О беременности жена Макса Чмерковского узнала прямо перед второй процедурой экстракорпорального оплодотворения, так что то, что все произошло естественно – настоящее чудо для семьи. "Это был шок для всех нас, и мы узнали прямо перед тем, как я собиралась на второй тур ЭКО", – добавила Пета Маргатройд. Она должна родить в июне.

Поскольку о тяжелом пути ко второй беременности танцовщица рассказывала в соцсетях, то не постеснялась сняться в откровенной фотосессии для People. В топе и футболке она впервые показала заметно округлый животик, а Чмерковский поддержал ее в комментариях эмодзи сердца.

Жена Макса Чмерковского Пета беременна / Фото с ее инстаграма

Жена Макса Чмерковского Пета беременна / Фото с ее инстаграма

Напомним, у звездных супругов Макса Чмерковского и Петы Маргатройд уже есть сын Шай, ему 5 лет. Он якобы давно мечтал о братце или сестренке, поэтому сейчас, по словам танцовщицы, на седьмом небе от счастья.

Кстати, третий выкидыш произошел у Пети в 2022 году, когда планировала прилететь к Чмерковскому в Украину. Перед поездкой она заболела коронавирусом и из-за осложнений оказалась в больнице. Только там танцовщица узнала, что была беременна, но потеряла ребенка.