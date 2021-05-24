Победители Евровидения-2021 продолжают восторгаться Go_A: фото

Итальянская группа Måneskin, победившая на Евровидении-2021, призналась, что лучшими исполнителями на конкурсе считает украинский коллектив Go_A. Теперь солист Måneskin обнародовал фото со ссылкой на песню нашей группы в Spotify.

На Евровидении-2021 группа Go_A ошеломила не только украинцев, но и иностранную публику. Музыканты стали фаворитами победителей песенного конкурса, о чем Måneskin уже неоднократно заявляли.

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Победители Евровидения-2021 о Go_A

Финал Евровидения отгремел еще 22 мая, а солист Måneskin Дамиано Давид в очередной раз выражает свое восхищение украинском коллективом. На пресс-конференции, которая состоялась после объявления победителя в Роттердаме, музыкант признался, что больше всего ему нравятся представители Украины.

Теперь в инстаграм-сториз исполнитель отметил Go_A и добавил ссылку на их песню "Веснянка" в Spotify.

"Они невероятные", – написал Дамиано.



Солист Måneskin о группе Go_A / Скриншот с инстаграма Дамиано Давида

Отметим, украинские зрители на профессиональное жюри от Украины отдали итальянцам на конкурсе по 12 баллов. А вот итальянское жюри оценило выступление Go_A в 1 балл. Зато телезрители из Италии отдали нашим представителям 12 баллов!