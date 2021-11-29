Анна Карелина – победительница проекта "Танцы со звездами": чем известна партнерша Логая

Согласно результатам голосования зрителей, победителями шоу "Танцы со звездами" 2021 стали Артур Логай и Анна Карелина. Во время шоу невероятную поддержку для Артура составляла именно Алина, поскольку помогала учить с другими хореографами проекта все танцы. Что известно про Карелину – читайте в материале.

В проекте "Танцы со звездами" за победу боролись три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Но первенство в 2021 году завоевали киноактер из известного фильма "Моя любимая Страшко" Артур Логай и хореограф-постановщик Анна Карелина.

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Предлагаем узнать, каким был творческий путь партнерши Алины к проекту и как она отличилась на шоу.

Что известно про Анну Карелину

О жизни восходящей звезды украинской хореографии известно немного. Танцовщица Анна родилась в небольшом поселке на Волыни – Турийск. До проекта женщина преподавала хореографию в Киевском национальном университете культуры и искусств. Вместе со своими подопечными участвовала во многих конкурсах. Также Анна обожает путешествовать и посетила немало стран.

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Анна имеет партнера Александра, с которым состоит в браке с 3 июля 2020 года.

Анна Карелина с мужем / Фото из инстаграма женщины

Что касается проекта, то Карелина признавалась, что сразу почувствовала, что имеет связь с Артуром, и что больше других участников возле себя не видит. То же самое говорил о ней Артур. В начале шоу он познакомил с Анной свою жену Евгению, поскольку хотел избежать на будущее ревности. Артур рассказывал, что обязан Анне все свое достижение на проекте.

Я выбрал Аню и ни на секунду не пожалел. С каждой неделей я понимаю, что она одна на миллион, больше никому так не повезло. Моя партнерша удивительная, добрая и отзывчивая девушка,

– говорил в интервью 24 каналу Артур Логай.

Анна Карелина на проекте "Танцы со звездами" / Фото из инстаграма женщины

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