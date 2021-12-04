Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов признался, что изменял жене

Победитель проекта "Танцы со звездами" и партнер многих звезд на шоу Максим Леонов поделился откровенным признанием. Он рассказал, как изменял жене около года. Однако возлюбленная дала танцовщику второй шанс.

Успешный танцовщик Макс Леонов познакомился с любимой Юлией в 17-летнем возрасте. Тогда его пригласили преподавать хореографию детям, чем занималась на несколько лет старшая будущая жена юноши.

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Макс Леонов изменял жене

Пара начала встречаться спустя 4 года после знакомства. У них завязались серьезные отношения, переросшие в гражданский брак. Однако за 9 лет совместной жизни не обошлось без трудностей.

Едва не разошлись из-за меня. Было самое страшное, чего боятся все. Это была измена. И это было с моей партнершей, с которой я тогда танцевал. Четыре-пять лет назад. Да, это моя сторона. Серьезная, я это признаю,

– поделился Макс Леонов.

Танцовщик рассказал, что около года крутил роман с партнершей. Юлия ни о чем не подозревала, пока не получила фотопризнание от любовницы, которая решила больше не прятаться.

Дома Макса ждал серьезный разговор и ссора. Но, несмотря на все, жена простила хореографа и дала ему второй шанс.

Она решила, что все же надо дать мне возможность "раздуплиться" и дать понять, кто я на самом деле. Она очень сильная, она очень мудрая,

– подчеркнул победитель "Танцев со звездами".



Макс Леонов с женой / Фото из инстаграма Макса Леонова