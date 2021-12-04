Успішний танцівник Макс Леонов познайомився з коханою Юлією у 17-річному віці. Тоді його запросили викладати хореографію дітям, чим також займалась на кілька років старша майбутня дружина юнака.

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Макс Леонов зраджував дружину

Пара почала зустрічатися лиш через 4 роки після знайомства. У них зав'язалися серйозні стосунки, які переросли у цивільний шлюб. Однак за 9 років спільного життя не обійшлося без труднощів.

Ледь не розійшлися через мене. Було найстрашніше, чого бояться всі. Це була зрада. І це було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. Чотири-п'ять років тому. Так, це мій бік. Серйозний, я це визнаю,

– поділився Макс Леонов.

Танцівник розповів, що близько року крутив роман з партнеркою. Юлія ні про що не підозрювала, аж поки не отримала фотозізнання від коханки, яка вирішила більше не ховатися.

Вдома на Макса чекала серйозна розмова й сварка. Але попри все, дружина пробачила хореографові й дала йому другий шанс.

Вона вирішила, що все ж таки треба дати мені можливість "роздуплитися" і дати зрозуміти, хто я є насправді. Вона дуже сильна, вона дуже мудра,

– підкреслив переможець "Танців з зірками".



Макс Леонов з дружиною / Фото з інстаграму Макса Леонова

Варто зауважити, що зізнатися про свої зради – не так просто. Але є ще один артист, який відверто розповідав про кризу у стосунках з дружиною. Так, Сергій Бабкін одного разу приголомшив, що зраджував дружину понад 100 разів. Подружжя було на межі, однак його вдалося врятувати.