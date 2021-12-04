Успешный танцовщик Макс Леонов познакомился с любимой Юлией в 17-летнем возрасте. Тогда его пригласили преподавать хореографию детям, чем занималась на несколько лет старшая будущая жена юноши.
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Макс Леонов изменял жене
Пара начала встречаться спустя 4 года после знакомства. У них завязались серьезные отношения, переросшие в гражданский брак. Однако за 9 лет совместной жизни не обошлось без трудностей.
Едва не разошлись из-за меня. Было самое страшное, чего боятся все. Это была измена. И это было с моей партнершей, с которой я тогда танцевал. Четыре-пять лет назад. Да, это моя сторона. Серьезная, я это признаю,
– поделился Макс Леонов.
Танцовщик рассказал, что около года крутил роман с партнершей. Юлия ни о чем не подозревала, пока не получила фотопризнание от любовницы, которая решила больше не прятаться.
Дома Макса ждал серьезный разговор и ссора. Но, несмотря на все, жена простила хореографа и дала ему второй шанс.
Она решила, что все же надо дать мне возможность "раздуплиться" и дать понять, кто я на самом деле. Она очень сильная, она очень мудрая,
– подчеркнул победитель "Танцев со звездами".
Макс Леонов с женой / Фото из инстаграма Макса Леонова