Победитель "танцев" Артур Логай признался, каким был его самый большой гонорар

Известный актер и певец Артур Логай рассказал про свой самый большой гонорар. По его словам, благодаря медийности за 1 съемочный день он получил 13 тысяч гривен.

Победитель "Танцев со звездами" Артур Логай является успешным актером. В интервью Славе Демину мужчина рассказал о своих гонорарах.

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Самый большой гонорар Артура Логая

По словам знаменитости, гонорары актеров в основном зависят от их медийности и популярности. Артур Логай поделился, что иногда ему сложно называть сумму, которую хотел бы получить.

"Есть люди, с которыми я могу посоветоваться. Потому что мне сложно сформировать какую-то цену для себя", – рассказал звезда.

Артур Логай растерялся, когда его спросили о самом большом гонораре, Но все-таки назвал сумму.

Я же честно работаю. У меня ФЛП. Я могу об этом рассказывать. 13 тысяч гривен я больше всего получал,

– признался актер.

Интервью с Артуром Логаем: смотрите видео онлайн

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