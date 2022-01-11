Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин показал романтический подарок для жены
Источник:инстаграм Романа Сасанчина
После рождения дочери Роман Сасанчин засыпает жену подарками. На днях он вручил ей романтическое золотое кольцо.
Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин более недели назад впервые стал отцом. Он счастлив из-за пополнения в семье и засыпает жену подарками.
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Что Сасанчин подарил жене
На днях новоиспеченный отец представил жене новый подарок – ювелирное украшение. Он подарил романтическое золотое кольцо с надписью "love".
Иванна обрадовалась новому украшению, но не удержалась от шуточного комментария.
"Это ты мне опять делаешь предложение?" – с юмором сказала девушка.
Подарок Сасанчина жене / Фото из инстаграм-сторис
Напомним, после выписки Иванны из роддома Роман Сасанчин также порадовал любимую подарком. Он вручил новоиспеченной маме серебряную подвеску с изображением матери и малыша, а также шарики и букеты цветов.
Подарок Иванне в день выписки / Фото из инстаграм-сторис